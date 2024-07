Qu’est-ce qu’un transport intermodal de marchandises efficace ? Comment mettre en évidence les « meilleures pratiques » ? Quelles mesures les pays de l’OCDE prennent-ils pour évaluer l’efficacité relative des modes de transport et des combinaisons modales ? Comment peut-on améliorer les chaînes complexes du transport intermodal ? Enfin, comment identifier ces possibilités d’amélioration et les évaluer ? Le marché mondial d’aujourd’hui étant très concurrentiel, il exige des systèmes de transport intermodal qui répondent aux attentes de l’industrie en matière d’efficacité et de fiabilité, ainsi qu’aux impératifs de développement durable des pouvoirs publics. Si l’évaluation comparative est assurément un instrument qui contribue à la réalisation de ces objectifs, comment peut-on la mettre en oeuvre de façon concrète ? Ce rapport analyse des exemples d’évaluation comparative pour éclairer ces importantes questions.