L’investissement public et en particulier celui dans l’infrastructure, est important pour une croissance et un développement économique durables ainsi que pour la prestation des services publics. Cependant, il est vulnérable au risque de corruption et de capture. Ce rapport examine les bénéfices directs et indirects de l’investissement public si réalisé de manière éthique et efficace. Il fournit un Cadre d’intégrité pour l’investissement public, répertoriant les risques de corruption à chaque étape du cycle de l’investissement. Il identifie également les outils et mécanismes de promotion de l’intégrité dans le cycle de l’investissement et fournit des exemples de leur mise en place réussie à la fois dans les secteurs privé et public.