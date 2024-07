Les approches traditionnelles fondées sur plus de règles, une conformité plus stricte et une application plus sévère n'ont qu'une efficacité limitée. L'intégrité publique est une réponse durable. L'intégrité publique désigne l'alignement et l'adhésion sans faille à des valeurs éthiques, des principes et des normes partagés pour défendre et privilégier l'intérêt général par rapport aux intérêts privés dans le secteur public.