Lignes directrices pour l'investissement dans une infrastructure énergétique propre

Cette publication fournit aux gouvernements des conseils sur les options politiques qui sont disponibles pour tirer le meilleur parti des opportunités d'investissement privé dans une infrastructures énergétique propre, appuyant sur l'expertise des communautés du climat et de l'investissement, entre autres. Elle propose aux décideurs une liste de questions à prendre en considération, notamment dans les domaines suivants : politique d’investissement, promotion et facilitation de l’investissement, politique de la concurrence, marchés financiers et gouvernance publique. D' autres questions transversales sont également abordées, comme la coopération régionale et le commerce international pour les investissements dans les énergies propres.