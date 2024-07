Test n° 506: Stabilité des résidus de pesticides dans les produits entreposés

Le but de ces études est de déterminer la période durant laquelle la stabilité des résidus est mise en évidence dans des produits végétaux représentatifs.

Les études de stabilité durant l’entreposage au congélateur devraient inclure une quantité suffisamment importante de matériel de départ et devraient avoir une concentration suffisamment élevée en résidu pour pouvoir quantifier n'importe quelle diminution observée pendant le stockage. Les échantillons peuvent être prélevés sur des produits végétaux (ou animaux) qui ont été traités avec des pesticides sur le terrain, ou sur des produits de contrôle enrichis de quantités connues de chacun des composants couverts par les définitions de résidus. Des échantillons témoins, de produits stockés, fraîchement enrichis devraient être analysés à chaque fois que des produits vieillis/entreposés sont retirés des congélateurs, pour l'analyse. Les échantillons témoins utilisés pour des déterminations procédurales de rétablissement seront issus du même produit. Au moins deux intervalles de prélèvement (temps zéro et autre) devraient être employés ; l'intervalle de prélèvement dépend de la stabilité des résidus. Deux échantillons de chaque produit seront analysés à chaque point temporel pour tous les composants couverts par les définitions de résidus. Le rapport inclut les résultats concernant les résidus et les traitements statistiques.