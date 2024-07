Essai n° 442D: Sensibilisation cutanée in vitro

La présente Ligne directrice fondée sur les événements clés porte sur le danger de sensibilisation cutanée pour la santé humaine faisant suite à une exposition avec un produit chimique. La sensibilisation cutanée fait référence à une réponse allergique après un contact avec la peau, selon la définition du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies. La présente Ligne directrice (LD) est proposée pour l'étude d’un événement clé menant à la sensibilisation cutanée, nommément l’activation des kératinocytes. Ce deuxième événement clé sur la voie toxicologique menant à la sensibilisation cutanée se déroule dans les kératinocytes. Cet événement comprend des réponses inflammatoires et des phénomènes d'expression génique, liés à des voies de signalisation cellulaire spécifiques telles que les voies dépendant de l'élément de réponse antioxydant/électrophile (ARE, Antioxidant Response Element). La présente LD décrit trois méthodes in vitro portant sur le même événement clé : (i) la méthode d’essai ARE-Nrf2 luciférase KeratinoSensTM ; la méthode d’essai ARE-Nrf2 luciférase LuSens ; la méthode d’essai de sensibilisation cutanée EpiSensA. Les méthodes d'essai KeratinoSens et LuSens sont des méthodes in vitro basées sur l’ARE-Nrf2 luciférase et la méthode d’essai EpiSensA est basée sur la quantifiant de l’expression des gènes au moyen de la réaction de PCR quantitative après transcription inverse sur modèle d’épiderme humain reconstitué. Les méthodes proposées sont utilisées pour aider à distinguer les sensibilisants des non-sensibilisants cutanés, selon le SGH.