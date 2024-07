Introduction aux lignes directrices de l'OCDE pour les essais concernant la chimie des résidus de pesticides - Section 5 Partie A

Les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais concernant la chimie des résidus de pesticides ont pour objectif d'évaluer l'exposition aux pesticides en identifiant leurs résidus dans les aliments pour l'homme ou les produits alimentaires destinés aux animaux, afin d'estimer les risques alimentaires et de fixer des limites maximales de résidus. Elles ont été mises au point à partir de lignes directrices utilisées depuis de nombreuses années dans les pays de l'OCDE et par l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La nature particulière de chaque étude, l'utilisation escomptée du pesticide, et les méthodes particulières nécessaires pour élucider la voie métabolique de chaque produit chimique interdisent de donner une description de la méthode d'essai aussi prescriptive qu'il est généralement exigé des autres Lignes directrices de l'OCDE pour les essais. Les études de résidus de pesticides sont complexes; il est impossible de spécifier par anticipation tous les paramètres dans les Lignes directrices, et chaque étude doit être élaborée individuellement. De ce fait, les Lignes directrices de la partie A de la section 5 comprennent des éléments qui diffèrent de ceux des autres sections (1-4) des Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques.