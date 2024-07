Essai n°492B : Méthode d’essai sur modèle d’épithélium cornéen humain reconstitué pour l’identification de produits chimiques dangereux pour l’œil

La présente Ligne directrice décrit une procédure in vitro d’identifier à elle seule les produits chimiques (substances et mélanges) qui ne relèvent d’aucune catégorie (« sans catégorie ») ou qui nécessitent d’être classés pour irritation oculaire (catégorie 2) ou pour lésions oculaires graves (catégorie 1) selon la classification des dangers pour l’œil établie par le SGH de l’ONU. Un modèle d’épithélium cornéen humain reconstitué (EChR) est utilisé, qui reproduit fidèlement les propriétés histologiques, morphologiques, biochimiques et physiologiques de l’épithélium cornéen humain. Le test évalue le danger potentiel qu’un produit chimique testé présente pour l’œil en se fondant sur sa capacité à provoquer une cytotoxicité sur un modèle tissulaire d’EChR, mesurée avec le test MTT. Dans la méthode TTT ECh SkinEthic™, la viabilité tissulaire de l’EChR est mesurée via la conversion enzymatique du MTT par les cellules viables du tissu en formazan coloré mesuré quantitativement après son extraction des tissus. La cytotoxicité est mesurée à différents moment de l’exposition ; cela constitue une des différences méthodologiques avec le Ligne directrice 492 d’origine.