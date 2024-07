Essai n° 403 : Toxicité aiguë par inhalation

Cette méthode fournit des informations sur les dangers pour la santé qui peuvent résulter d’une exposition à court terme à un article d’essai (gaz, produit volatil, aérosol, substance particulaire) par inhalation.



La ligne directrice révisée décrit deux études : un protocole traditionnel (CL50) et un protocole « concentration x temps ». Elle peut être utilisée pour estimer une concentration létale médiane (CL50), une concentration seuil non létale (LC01), et une pente, et pour identifier des susceptibilités possibles liées au sexe. Elle permet une évaluation quantitative des risques et une classification selon le selon le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques.



Dans le protocole traditionnel, les animaux sont exposés à une concentration limite, ou à trois concentrations au moins, pour une durée prédéterminée, en principe 4 heures. En général, 10 animaux sont utilisés pour chaque concentration. Dans le protocole CxT, les animaux sont exposés à une concentration limite ou à une série de concentrations pour des durées multiples. En général, 2 animaux sont utilisés pour chaque CxT. La durée d’observation des animaux (rats de préférence) est d’au moins 14 jours. L’étude comprend des mesures dont celle du poids, des observations quotidiennes détaillées, et une autopsie générale.