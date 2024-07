Essai n°470 : Essai de mutation du gène Pig-a sur érythrocytes de mammifères

La Ligne directrice décrit l’essai in vivo de mutation du gène Pig-a sur érythrocytes de mammifères qui utilise un gène endogène de mammifère, le gène de classe A phosphatidylinositol-glycane (Pig-a), comme rapporteur de mutation d’un gène de cellule somatique. Les tests de mutation génique in vivo tels que l’essai Pig a se prêtent particulièrement bien à l’évaluation de la mutagénicité, car une série de facteurs physiologiques tels que l’absorption du produit chimique d’essai à partir du site d’exposition, sa distribution dans l’ensemble du système d’essai par la circulation systémique, ainsi que les processus in vivo du métabolisme et de la réparation de l’ADN, contribuent aux réponses mutagéniques. L’essai Pig-a peut être pratiqué sur les souches communément utilisées de rats ou de souris (1) (voir paragraphe 28), et ne nécessite pas d’euthanasier les animaux. Ces caractéristiques facilitent l’intégration de l’essai Pig a à de nombreux protocoles d’essai in vivo sur des rongeurs.