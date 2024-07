Essai n° 407: Toxicité orale à doses répétées - pendant 28 jours sur les rongeurs

Cette méthode fournit des informations sur les dangers pour la santé qui peuvent résulter d’une exposition à une substance d’essai par voie orale.

La méthode est basée sur l’administration orale répétée de la substance étudiée pendant une période limitée (un niveau de dose quotidiennement pendant 28 jours). Cette Ligne directrice utilise principalement des rongeurs (de préférence des rats). Au moins 10 animaux (5 femelles et 5 mâles) doivent être employés pour chaque niveau de dose. Trois groupes d’essai, au moins, doivent être utilisés. Le composé d’essai est administré par gavage ou via la nourriture ou la boisson. Un essai limite peut être effectué si on n’attend pas d’effet à une dose de 1000 mg/kg poids corporel/j.



Le rapport de cette étude inclut les résultats d’observations cliniques et fonctionnelles, des mesures de poids corporel et de consommation de nourriture/d’eau, des données d’hématologie et de biochimie clinique, ainsi que d’autopsie générale et d’histopathologie.