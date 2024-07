Tendances et politiques du tourisme de l’OCDE 2014 constitue une riche source de données sur le tourisme interne, récepteur et émetteur, et sur l’envergure de l’économie touristique – entreprises, emplois et consommation. L’ouvrage décrit clairement les nouvelles politiques visant à améliorer la compétitivité et à épauler le développement durable et la croissance du tourisme, en abordant des thèmes tels que l’impact des technologies numériques, les tendances observées dans les transports, le tourisme interne et social, les innovations et la nécessité de développer les compétences exigées par le marché. Des réformes s’imposent aussi pour mieux aligner les politiques des transports et du tourisme, pour renforcer la valeur des emplois touristiques et pour s’assurer que l’aide de l’État est adaptée, bien ciblée et efficace.