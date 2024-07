A travers des chapitres thématiques et des profils statistiques et politiques par pays, le rapport offre une perspective comparative de premier plan. Il présente les principales évolutions de la politique du tourisme, met l’accent sur les questions liées au tourisme figurant parmi les priorités des gouvernements et donne une vue d'ensemble des tendances du tourisme dans la zone OCDE et dans d’autres pays.

Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2012 est une référence internationale qui compare l’efficacité des pays dans leur soutien à la compétitivité, à l’innovation et à la croissance du tourisme, et met en lumière les politiques et pratiques liées à ce domaine. Elle paraît tous les deux ans. L’édition 2012 a été réalisée en coopération avec la Commission européenne.