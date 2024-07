Téléphonie mobile: structures et tendances en matière de prix

Les communications mobiles sont l'un des succès éclatants de l'industrie des télécommunications. Ainsi, en juin 1999, on dénombrait 293 millions d'abonnés mobiles dans la zone de l'OCDE, soit environ un téléphone mobile pour quatre habitants. La croissance actuelle continue d'être supérieure à la plupart des prévisions antérieures. Et les avantages procurés par la mobilité dans les télécommunications sont de plus en plus manifestes en termes de développement aussi bien économique que social.

S'il y a une nuance à apporter à ce bilan exceptionnel, c'est que la croissance très rapide des communications mobiles a eu tendance à masquer de grandes disparités dans les performances à l'intérieur de la zone de l'OCDE. Aussi importe-t-il d'analyser ces performances en se référant à des critères internationaux qui progressent rapidement. Sans une telle analyse, la concrétisation des grands objectifs stratégiques en matière de commerce électronique et de concurrence dans l'infrastructure locale échappera à tout examen critique. De plus, les taux de croissance élevés ont eu tendance à occulter certains problèmes liés à une concurrence insuffisante par les prix.

Dans de nombreux pays, les communications mobiles sont un secteur pionnier de la libéralisation. Il est cependant du devoir des décideurs politiques de réexaminer continuellement les cadres réglementaires. Cet ouvrage identifie plus particulièrement les domaines que les décideurs devront examiner avec attention.