L’état de santé de la population des pays de l’OCDE n’a cessé de s’améliorer comme l’indiquent l’allongement de l’espérance de vie et la hausse des taux de survie pour certaines maladies comme le cancer. Néanmoins, les dépenses de santé s’élèvent à présent à plus de 9 % du PIB en moyenne dans l’OCDE. Dès lors, améliorer l’efficacité-coût dans le secteur de la santé est un objectif important pour tous les pays de l’OCDE.

Ce livre offre une vision approfondie des systèmes de santé dans les pays de l’OCDE. Quel est l’état de santé de la population ? Comment évaluer la contribution des dépenses de santé ? Comment mesurer l’efficacité des systèmes de santé ? Comment les politiques et institutions de la santé affectent-elles la performance des dépenses de santé ? Ce livre offre des réponses à ces questions. Les chapitres décrivent : l’évolution récente des résultats et des dépenses ; les approches pour mesurer l’efficacité ; les nouveaux indicateurs de politiques et institutions de la santé ; les caractéristiques et performances des systèmes de santé.