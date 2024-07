Surmonter l'exclusion grâce à l'apprentissage des adultes

L'exclusion sociale est un des grands problèmes qui se posent en cette veille de XXIe siècle. Si le niveau de richesse des pays de l'OCDE tend généralement à s'accroître, nombreux sont ceux qui n'en bénéficient pas. Et les perspectives sont pour certains de plus en plus sombres. La formation -- qu'elle se situe dans un cadre institutionnel, dans divers contextes communautaires, ou dans l'entreprise -- représente l'un des principaux moyens de lutte contre l'exclusion. Alors que l'impact de la scolarité sur les jeunes est bien connu, les relations qui existent entre l'exclusion et la formation des adultes sont moins bien étudiées.

Cet ouvrage s'efforce de combler cette lacune en décrivant 19 expériences innovantes qui ont porté leurs fruits dans six pays : la Belgique (communauté flamande), le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni (Angleterre). Dans quelle mesure ces expériences répondent-elles aux besoins de formation des adultes menacés par l'exclusion ? Comment sont-elles organisées et en quoi sont-elles novatrices ? L'étude cherche à répondre essentiellement à ces deux questions, en prenant en compte non seulement le point de vue des organisateurs, des administrateurs et des observateurs de ces expériences, mais aussi celui des adultes concernés.