Stratégies de sécurité routière en rase campagne

Plus de 75 000 personnes sont tuées chaque année sur les routes de rase campagne des pays de l'OCDE, ce qui représente près de 60 pour cent de l'ensemble des accidents mortels de la circulation. Ces pertes en vie humaine ont un coût économique de l'ordre de 135 milliards de dollars US. La proportion relative du nombre de tués sur les routes de campagne comparée au nombre total de tués dans les accidents de la circulation est passée de moins de 55 % en 1980 à plus de 60 % en 1996. Étant donné que les pays de l'OCDE ont connu une réduction du nombre total d'accidents mortels au cours des vingt dernières années, cela signifie clairement que les mesures de sécurité visant les autoroutes et les zones urbaines ont été bien plus fructueuses que celles visant les routes rurales.

Après un examen approfondi des caractéristiques des accidents de la route en rase campagne, cet ouvrage propose une série de mesures de sécurité portant sur la gestion de l’infrastructure, les contrôles de police, les outils innovants, comme les systèmes de transport intelligents, ainsi que sur la gestion des traumatismes. Ce livre s'attache à faire prendre conscience aux usagers de la route, aux décideurs et aux hommes politiques de l'importance de la sécurité sur les routes en zone rurale. Il constitue un manuel très utile pour les autorités locale, régionale ou nationale, qui cherchent à améliorer -- souvent à faible coût -- la sécurité des routes de rase campagne.