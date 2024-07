Gestion du patrimoine d'infrastructure dans le secteur routier

Qu'est-ce que la gestion du patrimoine d'infrastructure ? Comment les administrations des routes peuvent-elles avoir une approche intégrée de la gestion du patrimoine d'infrastructure ? En quoi une approche intégrée se différencie-t-elle d'une gestion morcelée des actifs ? Quelles en sont les implications pour le recueil et la gestion des données ? Quelles en sont les conséquences pour les administrations des routes et les politiques de gestion dans ce secteur ?

Cet ouvrage examine les exigences liées aux systèmes de gestion du patrimoine d'infrastructure. Il étudie l'intégration des différents composants des systèmes de gestion dans une optique de gestion globale du patrimoine d'infrastructure. Enfin, l'incorporation des principes d'entreprise, le suivi de la performance et la mise en œuvre de tels systèmes sont également analysés.