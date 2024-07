Statistiques de l'OCDE sur les dépenses en recherche et développement dans l'industrie 2017

Cette édition 2017 de la publication Statistiques de l'OCDE sur les dépenses en recherche et développement dans l'industrie présente les dépenses de R-D ventilés par secteur secondaire et tertiaire. Les statistiques sont libellées en dollars des É-U courants et constants et portent sur 31 pays de l’OCDE et quatre économies non membres. La couverture d'ANBERD inclut plusieurs secteurs, couvrant notamment de nombreux secteurs de services. Les données sont déclarées selon la classification CITI révision 4. Cette publication est une source unique de données détaillées sur la R-D industrielle comparables au niveau international, ce qui en fait un outil irremplaçable pour l'analyse et la recherche économiques.