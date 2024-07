Statistiques de l'OCDE STAN pour l'analyse structurelle 2014

Cette édition de la publication Statistiques l'OCDE STAN pour l'analyse structurelle 2014 est un outil utile en matière de recherche et d'analyse économiques internationales. Elle reflète les grandes tendances des diverses branches d'activité et souligne les liens qui les unissent. Elle comprend des mesures d'activité industrielle suivantes : production, valeur ajoutée (en prix courants et constants), formation brute de capital fixe, emploi et rémunération de la main-d'oeuvre. Les statistiques sont libellées en monnaie nationale pour les données à prix courants, en fonction de la valeur à prix courants à l’année de référence (généralement 2005) pour les volumes et en nombre de personnes pour les données d’emploi.

La couverture inclut plusieurs secteurs, couvrant notamment de nombreux secteurs de services. Les données sont déclarées selon la classification CITI révision 4 et portent sur 15 pays de l’OCDE.