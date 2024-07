Statistiques de l'OCDE de la population active 2012

L'édition annuelle des Statistiques de la population active fournit des statistiques détaillées sur la population, la population active, l'emploi et le chômage, décomposées par sexe, situation dans la profession et secteur d'activité; il y a aussi des séries sur la durée du chômage et le travail à temps partiel. Pour chaque pays, les taux d'activité et de chômage sont ventilés par sexe et tranche d'âge. Des tableaux comparatifs permettent d'analyser les principales composantes de la population active. Les données y sont disponibles pour chaque pays Membre de l'OCDE et pour OCDE-Total, Zone euro et l'Union Européenne . Les séries chronologiques présentées sont disponibles sur dix ans pour la plupart des pays. Cette édition comprend également des informations sur les sources et définitions qu'utilisent les pays Membres pour compiler ces statistiques.