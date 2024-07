Soutien à l'agriculture, valeur des actifs fonciers et ajustement sectoriel

Les pouvoirs publics interviennent dans le secteur agricole par des mesures qui tout à la fois soutiennent et orientent la production. Il en résulte deux effets importants. Premièrement, les programmes spécifiques à l’agriculture destinés à accroître le bien-être des producteurs peuvent être capitalisés dans la valeur des actifs. Deuxièmement, de nombreuses dispositions, en particulier réglementaires, réduisent la mobilité des actifs, d’où une perte d’efficience économique due à l’allocation suboptimale des ressources. Cette étude analyse la capitalisation du soutien public dans les loyers et les prix des terres. Elle examine les conséquences de l’inflation des valeurs patrimoniales et les enseignements à tirer pour l’action publique.