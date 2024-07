Ce rapport, Sécurité routière: mieux protéger les enfants, décrit les progrès accomplis au cours des vingt dernières années et souligne la nécessité de poursuivre les efforts. Il présente les statistiques les plus récentes sur le nombre d’enfants blessés et tués ainsi que sur les modes de transports qu’ils utilisent. L’ouvrage examine les stratégies les plus efficaces et met en évidence les améliorations nécessaires. Il formule une série de recommandations quant aux politiques à mener dans ce domaine.