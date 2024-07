Revue économique de l'OCDE, Volume 2004 Numéro 1

Dynamique des entreprises et politiques

Les taux de création et de cessation d’activité des entreprises sont comparés entre pays et secteurs d’activité afin d’identifier l’influence des politiques et de la technologie.

Le paradoxe de la productivité : l’apport des micro-données

Les données au niveau des entreprises offrent de nouvelles perspectives sur le rôle des TIC sur la productivité, la dynamique des entreprises et la croissance économique.

Relocalisation internationale de la production et exportations de services

Les effets de la relocalisation internationale de plusieurs types de production sur les exportations de services des États-Unis sont analysés et comparés.

Causes de la disparité des délais d’attente en chirurgie non urgente dans les pays de l’OCDE

L’analyse par pays nous permet d’identifier les principaux facteurs qui déterminent les temps d’attente pour les interventions chirurgicales non urgentes.

La contribution des marchés du logement à la rÉsilience économique

Les caractéristiques des marchés immobiliers et hypothécaires semblent jouer un rôle important dans la détermination des cycles économiques entre les pays de l’OCDE.

Défis soulevés par la réduction du déficit de la balance courante américaine et conséquences pour les autres économies

Des simulations illustrent un nombre restreint de mécanismes susceptibles de réduire le déficit de la balance courante américaine et évaluent les conséquences pour les autres pays de l’OCDE.