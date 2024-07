Revue économique de l'OCDE,Volume 2002 Numéro 1

Table des matières

Distribution des revenus et pauvreté dans la zone de l’OCDE : tendances et déterminants

L’inégalité des revenus s’est aggravée dans la plupart des pays de l’OCDE (mais certes pas dans tous)

L’investissement en capital humain : le rôle de l’enseignement secondaire du 2ème cycle et de l’enseignement supérieur

Cet article examine différents aspects de l’accumulation du capital humain du point de vue de l’efficience et de l’équité

Les systèmes fiscaux des pays de l’union européenne

Comment les systèmes fiscaux et leurs réformes ont-ils influencés les performances économiques des pays de l’Union européenne ?

La contribution des technologies de l’information et des communications a la croissance économique dans neuf pays de l’OCDE

Les technologies de l’information et des communications ont de plus en plus contribué à la croissance d’un certain nombre de pays de l’OCDE

Estimation du comportement cyclique des taux de marge : une note technique

Les estimations des taux de marge sectoriels dans différents pays font apparaître un comportement anti-cyclique, ce qui a d’intéressantes implications pour les théories du cycle économique