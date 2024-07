Revue économique de l'OCDE, Volume 2001 Numéro 1

Table des matières

Introduction générale mise en oeuvre et effets de la réforme de la réglementation : leçons a tirer et problématique actuelle – Le renforcement de la concurrence sur les marchés de services : panorama des effets de cette réforme sur les entreprises et les consommateurs et des nouvelles difficultés auxquelles sont confrontés les responsables de l’action gouvernementale et de la réglementation.

Le secteur des télécommunications : réglementation, structure du marché et performance – L'ouverture à la concurrence en cours dans les services de télécommunications se traduit par une amélioration de la productivité et de la qualité et par une baisse des prix.

L’industrie de l’électricité : réglementation, structure du marché et performances – L’efficience de la fourniture d’électricité est rehaussée à la fois par la privatisation et par la séparation des fonctions de production et de transport.

Le transport aérien de passagers : réglementation, structure du marché et performance – Gains d'efficience et baisse des tarifs sont généralement observés dans les pays et les lignes où la régulation et la structure des marchés deviennent plus favorables à la concurrence.

La réforme de la réglementation dans le secteur du transport routier de marchandises – Le secteur du transport routier de marchandises a été libéralisé dans toute la zone de l’OCDE mais le tissu restrictif d’accords bilatéraux et/ou multilatéraux maintient une certaine discrimination à l’encontre des transporteurs étrangers.

La réforme de la réglementation dans le secteur de la distribution de détail – Les restrictions qui touchent les grandes surfaces et les horaires d’ouverture des magasins continuent d’entraver la concurrence dans plusieurs pays de l’OCDE.