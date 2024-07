Revue de l'OCDE sur le développement, Volume 9 Numéro 2

À l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce numéro spécial de laest consacré à des méthodes et instruments robustes pour évaluer l’état des droits de l’homme, de la démocratie et de la gouvernance. Comment mesurer ces dimensions essentielles du développement ? Qui peut les mesurer ? Et à quelles fins ? Métagora apporte une réponse à ces questions.

Métagora est le premier projet international de mesure des droits de l’homme et de la gouvernance démocratique à mener plusieurs expériences pilotes autour du monde sur un mode interactif. Cette publication présente les résultats, la pertinence politique et les implications méthodologiques de ces expériences. Elle démontre la faisabilité et l’utilité de mesurer la réalisation des droits de l’homme et la gouvernance démocratique à l’aide d’approches quantitatives et qualitatives combinées. Elle montre aux décideurs, aux acteurs politiques, aux analystes et à la société civile comment des statistiques et des indicateurs peuvent être produits et utilisés dans ces domaines.

Cette publication expose un nombre d’enseignements de portée globale tirés de Métagora. Elle met notamment en exergue le besoin d’impliquer une grande variété d’institutions et d’acteurs – en particulier des institutions de défense des droits de l’homme, des centres de recherche, des instituts nationaux de statistique et la société civile – dans les processus de mesure et d’évaluation. De tels enseignements sont une contribution novatrice et substantielle qui complémente de manière utile le travail des organisations internationales sur les indicateurs de gouvernance et des droits de l’homme.