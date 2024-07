Recherche en matière d'économie des transports 1998

Le bulletin annuel d'information recense les travaux de recherche actuellement entrepris sur la socio-économie des transports dans plus de 400 organismes spécialisés, qui sont pour la plupart européens (Europe de l'ouest et de l'est) mais également américains, canadiens et australiens. Ce bilan annuel permet aux spécialistes de mieux coordonner leurs travaux. Il donne au public les moyens d'appréhender les grandes tendances de la politique des transports.