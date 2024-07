Renforcer les incitations à une meilleure performance du système éducatif en France

Le système éducatif français a des performances partagées. Les bons résultats généraux de l’éducation pré-scolaire et élémentaire contrastent avec des universités publiques sous-financées où le taux d’abandon est élevé alors que coexistent, parallèlement, des institutions d’enseignement supérieur très performantes pour les élites. La formation initiale, en particulier l’enseignement secondaire et les universités, ainsi que les politiques du marché du travail elles-mêmes, ne parviennent pas toujours à améliorer de manière significative l’insertion professionnelle d’une partie importante des jeunes. Si une partie de la gestion de l’éducation a été décentralisée, les institutions du système éducatif elles-mêmes n’ont en général qu’un degré très limité d’autonomie. Le système d’évaluation des performances et d’incitation doit être revu. Ce document de travail est en rapport avec l’Étude économique sur la France de l’OCDE de l’année 2007 (www.oecd.org/eco/survey/france), et est également disponible en anglais, avec le titre “Enhancing incentives to improve performance in the education system in France”.