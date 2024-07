Réformes économiques 2018

Objectif croissance est la publication périodique de l'OCDE consacrée aux réformes structurelles jugées prioritaires pour augmenter les revenus dans les pays de l'OCDE et dans certaines économies non membres de l'Organisation (l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, la Fédération de Russie, l'Inde, l'Indonésie, la Lituanie et la République populaire de Chine). Les priorités d'action identifiées sont actualisées tous les deux ans et présentées dans un rapport complet, incluant des notes par pays dans lesquelles sont formulées des recommandations précises correspondant à ces priorités et décrites les suites éventuelles données aux recommandations antérieures. Le prochain rapport complet sera publié en 2019.

Ce rapport intermédiaire présente un bilan des mesures prises par les autorités au cours de l'année écoulée dans les domaines jugés prioritaires pour la croissance. Cet exercice s'appuie sur un ensemble d'indicateurs comparables au niveau international, qui permet aux pays d'évaluer leurs performances économiques et leurs politiques structurelles dans un large éventail de domaines.