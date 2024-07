Recherche en économie des transports et décision politique

Comprendre les liens qui existent entre la recherche en économie des transports et la décision politique, tel était le principal objectif de ce Séminaire.

En Europe, les expériences sont extrêmement variées en matière de recherche (organisme public national ou pluralité d’organismes, programme national de recherche ou contrats sporadiques, etc.). Quels sont leurs points communs et, surtout, quelle est la structure idéale ? Tout d'abord, il s'agit d'éviter les monopoles, tant de ceux qui effectuent les recherches que de ceux qui les commanditent. Il est également souhaitable que les liens entre chercheurs et hommes politiques soient aussi directs que possible. Enfin, il conviendrait que les résultats des recherches soient présentés par des spécialistes en communication et disséminés très tôt, sans attendre le stade final des recherches.

Des expériences nationales, présentées et analysées lors de ce Séminaire, se dégagent un grand nombre de recommandations utiles à la définition des politiques nationales en matière de recherche. Ce Séminaire ouvre également aux chercheurs et aux hommes politiques de nouvelles pistes pour mieux organiser les liens entre recherche économique et politique dans le secteur des transports.