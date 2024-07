Ce rapport sur la situation actuelle du transport combiné en Europe dresse tout d'abord un panorama de la situation de ce type de transport pour trente pays d'Europe Membres de la CEMT. Les pays étudiés sont aussi bien ceux d'Europe centrale et orientale qui ont récemment adhéré à la Conférence que les Membres de longue date, pour lesquels les développements les plus récents sont mis à jour depuis l'étude réalisée en 1992 sur les améliorations des grandes liaisons internationales par ferroutage.

Le champ d'observation couvert par cette étude, au-delà de la route et du rail, s'étend aux voies navigables et à la navigation maritime à courte distance. Ainsi pourront être mieux pressenties les faiblesses actuelles du transport combiné et les améliorations possibles.

Sur la base de ce rapport, le Conseil des Ministres de la CEMT a adopté une série de recommandations qui s'adressent aux différents partenaires, tant publics que privés, nationaux ou internationaux, et qui portent sur certains éléments nécessaires pour garantir à la fois une amélioration effective et un développement durable du transport combiné. Ces recommandations figurent également dans cette publication.