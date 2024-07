Cette brochure décrit les activités de la CEMT au cours de l'année 2005. Elle contient le texte des principaux documents approuvés par le Conseil des Ministres des Transports à Moscou et couvre : les événements majeurs de l'année, l'évolution des transports, les activités des groupes de travail de la CEMT, et les activités du CCRT. Elle comprend également un organigramme et le répertoire du personnel.