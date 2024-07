Statistiques trimestrielles de la population active

Ce bulletin trimestriel fournit les statistiques les plus récentes sur l'évolution à court terme des composantes essentielles de la population active, de l'emploi par secteurs d'activité et du chômage ventilé par sexe et par groupe d’âge. On y trouvera des données sur vingt-trois pays de l'OCDE qui établissent des statistiques sur une base mensuelle ou trimestrielle. Pour chaque pays, des graphiques retraçent l'evolution des principaux indicateurs au cours des dix dernières années et des tableaux présentent les données trimestrielles pour les six dernières années. Les taux de chômage standardisés sont disponibles par sexe et par groupe d’âge (total, moins de 25 ans et 25 ans et plus) pour la plupart des pays de l’OCDE.

Le lecteur pourra également consulter la publication annuelle Statistiques de la population active. Il y trouvera des statistiques détaillées sur la population, la population active, l'emploi et le chômage, décomposées par sexe, situation dans la profession et type d'activité. Pour chaque pays, les taux d'activité et de chômage sont ventilés par sexe et tranche d'âge. Les données y sont disponibles pour tous les pays de l'OCDE et certaines séries couvrent également les groupements de pays OCDE-Total, zone euro et UE15.