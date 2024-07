Projets de conception des bâtiments scolaires en Nouvelle-Galles du Sud

En Australie, le Groupe de recherche sur les établissements scolaires de Nouvelle-Galles du Sud (une initiative commune du ministère de l'Éducation et de la Formation et du ministère des Travaux et Services publics) mène des recherches pratiques sur les questions ayant une incidence sur la conception des bâtiments scolaires. Il s'agit notamment de l'évolution des programmes, des stratégies d'enseignement, et de la gestion et de l'organisation des établissements scolaires. Le programme de travail du groupe de recherche comprend l'élaboration de notes d'orientation et de manuels de formation à l'intention des enseignants, des parents et des étudiants, ainsi que des architectes, des ingénieurs civils, des planificateurs et des administrateurs. Quatre exemples de projets récents sont décrits ci-après.