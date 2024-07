Examens environnementaux de l’OCDE : Australie 2019 (Version abrégée)

L’Australie est parvenue à découpler la croissance économique des principales pressions environnementales et a réalisé des progrès remarquables dans l’extension des aires protégées. Elle continue toutefois d’afficher une intensité d’utilisation des ressources et une intensité carbone parmi les plus élevées de la zone OCDE et l’état général de la biodiversité dans le pays est médiocre et en voie de dégradation. Pour s’acheminer vers une économie plus verte, il faudra renforcer l’action publique à l’égard du changement climatique et tenir compte de la biodiversité de manière systématique et plus efficace dans tous les secteurs.

Ceci est le troisième Examen environnemental de l’Australie. Il évalue les avancées du pays en matière de développement durable et de croissance verte, et comporte des chapitres spéciaux consacrés à la protection des espèces menacées et à l’utilisation durable de la biodiversité ainsi qu’à la gestion des produits chimiques.

Cette version abrégée contient le résumé, ainsi que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport, issues des trois chapitres sur les tendances et faits récents, la gouvernance et la croissance verte, ainsi que des deux chapitres détaillés sur la protection des espèces menacées et la biodiversité ainsi que sur la gestion des produits chimiques. La version intégrale du rapport est disponible en anglais sur le site de l’OCDE.