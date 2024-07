Comment adapter le contenu des programmes scolaires aux besoins de demain ? L'évaluation des élèves permet-elle d'accroître la pertinence des programmes ? Comment le perfectionnement des enseignants peut-il optimiser l'efficacité de leur enseignement ? Ces questions sont au coeur d'une réforme des programmes scolaires unanimement placée au premier rang des priorités de l'enseignement, mais encore trop souvent analysée sous un angle réducteur.

Pour être vraiment efficaces, les programmes doivent former un tout cohérent avec les pratiques pédagogiques et les politiques éducatives. Ils doivent également donner aux élèves les armes nécessaires pour relever le défi de l'apprentissage à vie. En abordant ces impératifs indissociables à travers une analyse détaillée des expériences et des innovations nationales les plus récentes, cet ouvrage jette un regard novateur sur la question des programmes scolaires.