Programmes R-D nationaux concernant les nouveaux réseaux informatiques et de communication et leurs applications

Dans le cadre du Programme des travaux 1992-1993, le Comité de la politique de l’information, de l’informatique et des communications (PIIC) a conduit une étude sur les tendances des développements de réseaux informatiques et de communication évolués et des applications dans les trois régions faisant partie de l’OCDE : l’Europe, l’Amérique du Nord et le Pacifique. Il traite en particulier des politiques des pouvoirs publics et des initiatives correspondantes dans le domaine des réseaux informatiques et de communication à hautes performances et de leurs applications. Le présent rapport décrit les résultats des visites in situ et passe en revue les grands programmes de R-D nationaux de développement des réseaux informatiques et de communication évolués et de leurs applications. Il présente une analyse comparative de l’état de l’art et des tendances de l’informatique et des communications à hautes performances observées dans les pays concernés reflétant la situation à compter de la fin de l’exercice 1993. En outre, il présente un certain nombre de recommandations ainsi qu’une liste sélective définissant des sujets de recherche afin de permettre un contrôle plus continu des développements de l’informatique et des communications à hautes performances et de ses éléments moteurs. Au cours des réunions, tenus respectivement les 18-19 et 20-22 octobre 1993, le Groupe d’experts sur les implications économiques des technologies de l’information et le Comité de la politique de l’information, de l’informatique et des communications ont discuté ce rapport et recommandé sa mise en diffusion générale. Le Comité considèrera la question de sa mise à jour et de la poursuite des travaux en 1995.