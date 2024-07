Depuis une dizaine d’années, le rôle du secteur privé dans le développement économique et la création d’emplois s'est profondément transformé. Les entreprises privées apportent une contribution importante au bien-être des individus, et ce rôle est de plus en plus reconnu à mesure que davantage de pays axent leur politique économique sur le libre jeu des mécanismes du marché. Un bon système de gouvernement d’entreprise est essentiel pour que les entreprises emploient au mieux leurs ressources en capital. Il permet également de s’assurer qu'elles tiennent compte des intérêts d’une multitude de parties prenantes, ainsi que ceux de la communauté au sein de laquelle elles exercent leur activité, et que le conseil d’administration rend compte de ses actes à la société et aux actionnaires. Grâce à un tel système, on peut ainsi s'assurer que les activités des entreprises servent les intérêts de la société dans son ensemble, on entretient la confiance des investisseurs, tant étrangers que nationaux, et on attire des capitaux à long terme. Les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE ont été approuvés par les ministres à la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel des 26-27 mai 1999. Ils sont le fruit du mandat donné à l’Organisation par le Conseil de l'OCDE réuni au niveau des ministres en 1998 afin de définir les normes et lignes directrices d’un système de gouvernement d’entreprise de qualité.