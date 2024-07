Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE 2004

Depuis leur publication en 1999, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE sont devenus un outil de référence à l’échelle internationale en matière de gouvernement d'entreprise. Ils sont largement utilisés par les gouvernements, les organismes de régulation, les investisseurs, les entreprises et les parties prenantes tant dans les pays membres de l'OCDE que dans les pays non membres. Ils ont été adoptés par le Forum pour la Stabilité Financière comme l'une des douze normes fondamentales de la solidité des systèmes financiers. Cette version révisée prend en compte les évolutions intervenues depuis 1999 et inclut plusieurs modifications importantes.