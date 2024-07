Un cadre rigoureux de gouvernance d’entreprise est essentiel pour les économies de la région MENA soucieuses de promouvoir la croissance et d’édifier des sociétés prospères. Les Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE et les Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques sont les instruments de référence pour la mise en place d’un tel cadre. Dans cet ouvrage, les auteurs étudient le paysage de la gouvernance d’entreprise dans la région MENA, en répertoriant les problèmes qui se posent et en proposant aux pouvoirs publics des pistes de réforme. Leurs conclusions sont fondées sur une analyse des politiques et pratiques en vigueur dans quatre domaines thématiques : l’accès aux capitaux ; la transparence et la communication d’informations ; la parité femmes-hommes dans les organes de direction des entreprises ; et la gouvernance des entreprises publiques dans la région MENA. Dans l’ensemble, ils concluent que ces économies ont progressé sur la voie du renforcement de leur cadre de gouvernance d’entreprise au cours des dernières années mais que la région peine encore à adopter et à mettre en œuvre, dans ce domaine, des mesures qui soient propices à l’efficience économique, à la croissance durable et à la stabilité financière.