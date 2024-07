Politiques de transport durable

Des progrès réels ont été réalisés dans l’amélioration des transports durables en Europe dans plusieurs domaines, et ils sont signalés dans cette brochure. Il faut reconnaître qu’il subsiste encore d’importants problèmes et défis à surmonter, consistant en: - une croissance de la circulation routière qui est incompatible avec la durabilité, que ce soit à l’échelle locale et dans certains cas régionale ou internationale ; - parfois de graves nuisances sonores, ainsi que des effets de coupure et de gêne provoqués par la circulation dans les zones construites ; - une augmentation persistante des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports routiers et aériens; - une qualité de l’air médiocre dans certaines localités malgré des progrès considérables dans le contrôle des émissions des véhicules ; - des atteintes aux paysages et à la biodiversité. - La Conférence Européenne des Ministres des Transports travaille à l’amélioration des politiques et tend vers des solutions dans beaucoup de ces domaines. Cette brochure gratuite présente une approche commune destinée à faire évoluer les politiques vers des systèmes de transport durable. Son contenu, approuvé par les Ministres de la CEMT lors de sa session ministérielle à Prague en mai 2000, présente une synthèse de plusieurs rapports détaillés qui seront publiés prochainement.