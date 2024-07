Politiques agricoles : suivi et évaluation 2013

Le rapport Suivi et évaluation des politiques agricoles couvre les pays membres de l’OCDE et une série de pays émergents qui sont des acteurs clés des marchés agroalimentaires :Brésil, Chine, Indonésie, Kazakhstan, Russie, Afrique du Sud et Ukraine.

Cette édition montre que, après un déclin en 2010, le soutien a légèrement augmenté en 2011 et 2012. Dans une perspective à plus long terme, les estimations OCDE confirment la tendance à la baisse du soutien aux agriculteurs, tandis que dans certaines économies émergentes, ce soutien augmente, bien que cette augmentation soit partie d'un niveau peu élevé.

Ce rapport constitue une source unique d’estimations récentes du soutien à l’agriculture et est complété par des chapitres sur l’évolution des politiques agricoles dans chaque pays inclus dans le rapport.