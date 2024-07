Plans de gestion des actifs scolaires au Royaume-Uni

Des instructions relatives à la mise en œuvre de Plans de gestion des actifs (AMP) concernant les établissements scolaires ont été publiées par le ministère de l’Éducation et de l’Emploi du Royaume-Uni en août 19981. Ces plans aideront les autorités locales de l’enseignement (LEA) à identifier, approuver et traiter les priorités les plus urgentes et les plus importantes de leurs programmes d’équipements scolaires et ils leur seront également utiles dans l’aménagement et la gestion à plus long terme du patrimoine scolaire. Ils contribueront également à appuyer les demandes d’aides financières adressées par les LEA au ministère de l’Éducation et de l’Emploi.