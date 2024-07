Perspectives économiques en Afrique 2008

Cet ouvrage de référence riche en données factuelles présente au lecteur les dernières données économiques disponibles sur la plupart des pays d’Afrique. S’appuyant sur l’expertise de la Banque africaine de développement et de l’OCDE, il fait tout d’abord un tour d’horizon de l’environnement international et de la performance macroéconomique, et examine les progrès accomplis sur la voie de réalisation des Objectifs du millénium pour le développement ainsi que les questions de gouvernance et les problèmes politiques qui se posent. La présente édition donne aussi un coup de projecteur sur le développement des compétences techniques et professionnelles. Les notes par pays présentent une évaluation des résultats économiques récents, des projections pour 2008 et 2009, un examen des problèmes structurels et une analyse du contexte politique et social. L’annexe statistique comprend 24 tableaux comparatifs sur des variables économiques et sociales intégrant l’ensemble des pays d’Afrique.