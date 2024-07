Perspectives économiques en Afrique 2007

Cet ouvrage de référence rassemble les dernières données économiques relatives à la plupart des économies d'Afrique. S’inspirant des travaux de la Banque Africaine de développement et de l'OCDE, le début brosse un panorama du contexte international et passe en revue les performances macroéconomiques, les progrès accomplis par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, tout comme la gouvernance et les grandes orientations nationales. Ce numéro comporte un dossier spécial axé sur l’accès à l’eau potable et à l’hygiène. La seconde partie présente des dossiers sur trente pays d’Afrique. Chaque rapport national comprend une évaluation des performances économiques récentes et des projections pour 2006 et 2007. Il examine aussi les problèmes structurels, ainsi que le contexte politique et social. L'annexe statistique présente vingt-quatre tableaux qui permettent de comparer les variables économiques et sociales de tous les pays d'Afrique.