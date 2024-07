Perspectives de l'investissement international 2006

Ce rapport annuel fait le point sur l’évolution récente de l’investissement direct international. Il présente des données statistiques récentes et met en lumière les mesures grâce auxquelles les pays pourront tirer le meilleur parti de l’investissement. Le thème spécial de cette édition est consacré aux aspects juridiques des accords internationaux en matière d’investissement et à leurs enjeux pour les pouvoirs publics. Le rapport examine les nouvelles caractéristiques des accords bilatéraux récents, les solutions possibles pour améliorer le règlement des différends entre l’investisseur et l’État, et la jonction comme moyen de faciliter l’arbitrage dans le domaine de l’investissement. Les autres articles de cette édition traitent des questions suivantes : le rôle des nouvelles technologies dans l’intégration des économies nationales, les problèmes et opportunités de la participation des investisseurs étrangers aux infrastructures, les effets bénéfiques de l’investissement direct à l’étranger pour les pays d’origine, tels qu’ils résultent d’études récentes, et le rôle de l’examen par les pairs à l’OCDE dans le renforcement des moyens d’action pour la politique de l’investissement.