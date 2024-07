Perspectives de l'investissement international 2003

L’investissement direct étranger a connu un ralentissement spectaculaire. Dans de nombreux pays de l'OCDE, les entrées d’IDE sont actuellement inférieures de plus de 25% à ce qu’elles étaient il y a deux ans. En revanche, les pays en développement et les économies en transition ont été moins affectés par ce déclin. Ils reçoivent aujourd’hui plus d’un tiers des flux mondiaux d’IDE, ce qui montre bien le potentiel de l’investissement direct en tant que catalyseur de la croissance et du développement durable.

La Chine constitue à ce titre un exemple intéressant. En 2002, l’économie chinoise est devenue la première destination d’IDE dans le monde, dépassant même les plus grands pays de l'OCDE. L’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce a joué un rôle dans ce phénomène, de même que les efforts constants déployés par ce pays pour libéraliser le cadre national des investissements et améliorer les normes de bonne gestion des affaires publiques et de gouvernement d’entreprise.

La Chine doit aujourd’hui relever un défi : poursuivre les efforts engagés pour passer d’un système fondé sur des mesures spéciales d’incitation financière et autres à l’adoption de mesures fondées sur des règles pour attirer l’investissement. Les vues de l'OCDE en matière de mesures spéciales d’incitation à l’IDE sont exposées dans un rapport récent du Comité publié dans cette édition.

La transparence constitue un élément particulièrement important de la gestion des affaires publiques. L’expérience a montré que les pays qui ne traitent pas les entreprises étrangères avec suffisamment de transparence sont peu susceptibles d’attirer un niveau d’IDE intéressant du point de vue économique. On trouvera dans cette édition des Perspectives de l’investissementinternational un ensemble d’articles spécifiquement consacrés à la relation entre transparence et investissement.

Ce volume contient:

- Tendances et évolution récente

- La réforme de la politique en matière d’investissement en Chine: d’un système d’incitations à l’adoption de règles modernes

- Politiques et incitations pour attirer l’investissement étranger

- Coup de projecteur : transparence et investissement

- Enquête sur l’application des normes méthodologiques concernant l’investissement direct