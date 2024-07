Attirer l’investissement étranger et en récolter pleinement les bénéfices est un processus qui ne va pas de soi. Les articles de Perspectives de l’investissement international visent à en analyser les difficultés et à stimuler le débat en cours au plan international. Dans ce volume on trouve : une article dans les tendances et évolutions récentes, une article dans l'investissement étranger dans le développement régional en Chine, une étude de cas dans les entreprises multinationales et la qualité de la gouvernance publique, une article dans la libéralisation des mouvements de capitaux, une article dans aspects économiques des mesures d’incitation en faveur de l’investissement international, une article dans Doha et l’investissement, et une annexe dans L’OCDE et les instruments concernant l’investissement international : Quarante ans d’expérience.