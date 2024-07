Perspectives de l'investissement international 2005

Les Perspectives de l’investissement international sont une publication annuelle de l’OCDE consacrée aux évolutions survenues dans le domaine de l’investissement international. L’édition 2005 met l’accent sur les mesures qui ont une incidence sur les conditions d’investissement, et notamment sur les initiatives visant à tracer un Cadre d’action pour l’investissement et à élaborer une liste de critères à respecter pour instaurer un environnement de nature à attirer les investisseurs et à permettre d’optimiser les retombées économiques de l’investissement. Elle comporte également des articles portant sur la politique du commerce extérieur, la politique de la concurrence et la politique fiscale.